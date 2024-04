Caos Milan-Roma, telecronaca Rai nel mirino dei tifosi romanisti: il motivo

Caos Milan Roma, la telecronaca della tv di stato ha suscitato molte polemiche da parte dei tifosi giallorossi giovedì: ecco perchè

Nonostante la vittoria che consente alla Roma di mettere un bel piede in semifinale, i tifosi della squadra giallorossa non hanno gradito per niente ciò che è accaduto giovedì nella serata del Meazza. I supporter capitolini si sono scagliati contro la Rai, rendendola colpevole di un servizio poco consono ad un match di prestigio cosi importante quale era il derby italiano di Europa League.

A infastidire gli ascoltatori di fede giallorossa è stato innanzitutto l’audio del match, con il microfono di bordocampo puntato sulla curva rossonera, e con il capotifoso milanista dotato di megafono a dettare i cori rossoneri da cantare, alcuni di questi molto poco eleganti (per usare un eufemismo) e chiaramente udibili dagli spettatori.

A far chiarezza su questa vicenda è intervenuto Jacopo Volpi, giornalista e direttore di Rai Sport esclamando quanto segue

PAROLE – Sì, è vero, il megafono del tifoso è stato un problema per 20 minuti ma non dipendeva da noi, poi abbiamo risolto ed eliminato il problema

Inoltre ad essere finito nel mirino dei romanisti è stato anche Adani, e la sua analisi sulle azioni del match, e anche qui Volpi esclama quanto segue

ADANI – Adani è un commentatore pignolo e molto equilibrato e lo ha dimostrato anche negli episodi di Milan-Roma. La verità è che sui social scrivono di tutto, a me hanno dato del tifoso della Juve, della Lazio, della Roma. Per carità va benissimo, vuol dire che ho lavorato bene. Nel calcio è tutto soggettivo ma Lele Adani è un valore aggiunto per noi di RaiSport