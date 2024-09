Caos Manchester City, ecco cosa RISCHIA il club inglese per le violazioni del Fair Play Finanziario

Caos Manchester City, alla luce delle violazioni del club inglese dovute al fair play finanziario ecco cosa rischia

A tenere banco in Premier League è la situazione del Manchester City, il quale rischia una sanzione veramente pesante a causa delle violazioni del Fair Play Finanziario. Secondo quanto riporta Pedullà a seguito di un’indagine del 2018, i Cityzens sono imputati dall’associazione calcistica britannica di ben 115 violazioni, che fanno riferimento ad un periodo storico lunghissimo, più che decennale. Il verdetto arriverebbe nel 2025, e i Cityzens rischierebbero o una multa non inferiore ai 415 milioni di euro o una penalizzazione in classifica