Caos Bayern Monaco: per il dopo Tuchel già scelto il sostituto? Spunta un ex campione del mondo. I dettagli

Thomas Tuchel e il club bavarese hanno scelto di dirsi addio in estate. L’allenatore farà di tutto per salvare la stagione nei prossimi mesi. Intanto però si scommette sulla prossima guida tecnica della società più importante in Germania.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ultimo nome in orbita Bayern è quello di un campione del mondo e d’Europa che sta stupendo tutti in Bundesliga. Si tratta di Xabi Alonso capolista in campionato con il suo sorprendente Bayer Leverkusen.