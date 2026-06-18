Canovi non risparmia le bordate a Lotito: «Reggina? Mi viene da ridere, farà la fine del Bari»

Dario Canovi, avvocato e procuratore, ha rilasciato delle dichiarazioni molto critiche contro il presidente della Lazio Claudio Lotito

Dario Canovi non usa giri di parole. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’avvocato e procuratore ha commentato alcuni dei temi più caldi in casa Lazio, soffermandosi in particolare sul futuro societario, sulle mosse di Claudio Lotito e sull’acquisizione della Reggina. Un passaggio che ha acceso il dibattito, soprattutto in un momento in cui l’ambiente biancoceleste vive una fase di grande tensione tra contestazione, mercato e prospettive tecniche.

Il riferimento alla Reggina è stato uno dei punti più duri dell’intervento. Canovi ha criticato la scelta di allargare il raggio d’azione ad altri club, spiegando quale sarebbe, secondo lui, una strada più utile per valorizzare i giovani della Lazio. Le sue parole:

LOTITO-REGGINA – «Mi viene da ridere. Farà come ADL, tiene anche la Lazio. Io preferirei avere una Lazio in C, ossia la seconda squadra, per far maturare i giovani. Comprare un’altra squadra? Rischi di fargli fare la fine del Bari».

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GATTUSO VIA DALLA LAZIO – «Conoscendo Gattuso, è capace di farlo. E me lo aspetto anche, perché Lotito è un esperto in promesse mancate. Non credo abbia potuto promettere tanto, ma anche quel poco credo non riuscirà a farlo. E avendo tutto l’ambiente contro, non credo che un allenatore abbia tanta voglia di allenare una squadra in questa condizione».

POLITICA E CALCIO – «Lotito col progetto del Flaminio vende la Lazio? Mai. L’unica speranza è che non vada a buon fine il progetto. Lui ha capito che attraverso il calcio poteva entrare in politica e appena lo ha fatto si è dimenticato del calcio».

Le dichiarazioni di Canovi arrivano in una fase delicatissima per la Lazio. Il club biancoceleste deve fare i conti con un ambiente sfiduciato, con una tifoseria che chiede chiarezza e con una programmazione tecnica ancora tutta da consolidare. Tra il mercato, il rapporto con Gattuso, la vicenda Flaminio e il ruolo sempre più centrale di Lotito, il dibattito resta apertissimo.