Va avanti la trattativa per Asp tra la Lazio e il Bayern Monaco! La situazione

La Lazio vuole portare Jonathan Asp nella Capitale! Prosegue l’operazione con il Bayern Monaco: il punto

La linea verde della Lazio si arricchisce di un nuovo, intrigante tassello internazionale. La dirigenza biancoceleste ha deciso di scommettere con decisione sul futuro, bloccando uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo per rinforzare la trequarti. Il club capitolino lavora per portare un giovanissimo talento di scuola tedesca, un rinforzo che sposa perfettamente la nuova filosofia societaria basata sulla sostenibilità economica e sulla valorizzazione di profili futuribili, ma già pronti per palcoscenici importanti.

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I numeri di Jensen che hanno stregato la Lazio

L’identikit del nuovo innesto corrisponde al nome di Jonathan Asp Jensen, fantasista classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco. Il ragazzo ha vissuto una stagione da assoluto protagonista nell’ultimo campionato svizzero con la maglia del Grasshopper, dove ha collezionato 36 presenze arricchite da 9 gol e 6 assist. Statistiche di altissimo livello per un diciottenne, che testimoniano una spiccata personalità e una grande facilità nel trovare la via del gol o l’ultimo passaggio. Numeri e prestazioni che, come riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, hanno convinto la Lazio a rompere gli indugi.

Le cifre dell’affare Jensen con il Bayern Monaco

L’operazione con il Bayern Monaco sarà strutturata attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto. Questa scelta strategica è legata alla necessità della Lazio di operare rispettando il rigido parametro del mercato a saldo zero. Nelle casse del club bavarese andranno circa 4 milioni di euro per il trasferimento definitivo, ma i tedeschi si sono garantiti anche una corposa percentuale sulla futura rivendita del calciatore, che oscillerà tra il 30% e il 40%, tutelandosi così in caso di un exploit clamoroso del ragazzo a Roma.

L’annuncio a luglio per Jensen e la strategia di Lotito

Per l’ufficialità del passaggio di Jonathan Asp Jensen in biancoceleste bisognerà attendere l’inizio del mese di luglio. Una tempistica burocratica simile a quanto già visto per l’affare Alfonso Pedraza, che permetterà alla Lazio di inserire il costo del cartellino nel nuovo bilancio senza appesantire i conti attuali. Con questo innesto la società ribadisce la propria volontà di inserire elementi giovani, affamati e dalle grandi potenzialità all’interno di una rosa che vuole confermarsi competitiva ai vertici della Serie A e recitare un ruolo da protagonista anche in Europa.