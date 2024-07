Canovi: «Mi FIDO di Baroni, ma ho la sensazione che alla Lazio ci sarà QUESTO PROBLEMA»

Dario Canovi, esperto procuratore sportivo, commenta la situazione in casa Lazio: ha parlato così della squadra di Baroni

Intervistato da tag24.it, l’esperto procuratore Dario Canovi ha così voluto analizzare la situazione attuale della nuova Lazio di Baroni.

LE PAROLE – «Ho molta fiducia in Baroni, ma certo, non sarà semplice sostituire giocatori così importanti. Quella squadra aveva fatto tante cose buone, ma ora non ci sono più Immobile, Anderson e Luis Alberto e credo che all’interno dello spogliatoio avessero un peso specifico di un certo tipo».