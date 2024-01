Cannella avvisa il Napoli: «Mazzarri deve fare attenzione alla Lazio, ecco perchè»

Cannella, il dirigente rilascia a pochi giorni dalla sfida tra Lazio-Napoli alcune dichiarazioni avvisando il club campano

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Cannella ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del Napoli a pochi giorni dal match con la Lazio, citando proprio i biancocelesti durante il suo intervento

LOTTA CHAMPIONS – La rosa del Napoli va ancora ampliata, manca un difensore centrale. Dovesse arrivare Perez, Mazzarri avrebbe un organico completo. Poi ci sono tante questioni interne da sistemare, su tutte Zielinski. Sta nella professionalità del calciatore restare attaccato o meno a questa maglia. Altre offerte ci sono e lo sappiamo tutti, ma sono sicuro che farà di tutto per onorare il Napoli sino all’ultimo giorno di permanenza. Non è semplice, chiaro: le critiche della piazza sono sempre dietro l’angolo.

Le antagoniste Champions del Napoli sono squadre rivelazioni come Bologna e Fiorentina e non c’è paragone con la rosa degli azzurri. Tolto la Lazio e l’Atalanta, il Napoli non deve preoccuparsi troppo delle altre. Anche della Roma, che sta avendo più di qualche problema