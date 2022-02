Cannavaro: «Voglio essere tra i migliori, ma devo allenare in Europa»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fabio Cannavaro ha espresso la sua voglia di allenare in Europa

Fabio Cannavaro, Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 e ora allenatore, vuole allenare in Europa come espresso in una intervista al The Telegraph.

PANCHINA EUROPEA – «Ho avuto ottimi lavori in Asia, ma i migliori club e manager sono in Europa, quindi se voglio essere uno dei migliori devo competere con loro. Penso di essere pronto. A volte la gente pensa che non conosco il campionato, che non ho esperienza in Europa ma è il calcio. So cosa sta succedendo nei club, negli spogliatoi. Ho lavorato per ottimi allenatori e voglio condividere queste esperienze… voglio insegnare».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIO NEWS 24