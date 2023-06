Canigiani: «Vi dico da chi nasce l’idea del nome dello slogan sugli abbonamenti»

Canigiani, il responsabile marketing della Lazio rilascia alcune parole rivelando come è nata l’idea dello slogan per gli abbonamenti

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, è intervenuto il responsabile marketing Canigiani, il quale rilascia alcune parole relative allo slogan della campagna abbonamenti

PAROLE – Non nascondiamo che un po’ il mister ci ha dato lo spunto per lo slogan attraverso le sue dichiarazioni, poi anche le coreografie di uno stadio che ha sempre voluto porre l’accento su questo aspetto dell’Essere Laziali. Per quanto riguarda gli abbonamenti ci sarà una prima fase che darà possibilità ai vecchi abbonati di rinnovare il proprio posto.

Questo non impedirà da domani a chi vorrà sottoscrivere una nuova tessera di scegliere i posti non occupati dagli abbonati. Ci saranno due giorni in cui gli abbonati dello scorso anno potranno cambiare posto (17 e 18 luglio) e poi dal 21 ci sarà la vendita libera fino al 13 di agosto. Dilazionamento? Sì c’è la possibilità di acquistare l’abbonamento in 3 rate tramite Paypall. Non ci sarà un vantaggio per chi abita fuori regione ma per il solo motivo che lo scorso anno il numero è stato ristretto a pochissime unità.

L’obiettivo di ora è spingere tutti a riempire lo stadio. Guardando anche le altre tariffe delle altre squadre, il nostro è decisamente favorevole. Le donne hanno un prezzo speciale in tutti i settori, gli over 65 hanno vantaggi dalla Tevere laterale alla Monte Mario laterale (un nuovo settore). Non si possono fare abbonamenti nei luoghi fisici: o online o nei punti vendita Vivaticket. Già da ora chi ha l’abbonamento può cambiare il posto nei posti a oggi liberi ma deve aspettare il 17 luglio per vedere se ce ne sono di nuovi