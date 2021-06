Canigiani: «Riapertura stadio ai tifosi? L’Europeo ci fa ben sperare»

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue dichiarazioni

L’Italia sta facendo molto bene in questo Europeo: due vittorie su due per la squadra di Roberto Mancini, nel torneo che sta facendo da banco di prova per tutto il calcio mondiale in vista della prossima stagione. Il tema particolare su cui si sta valutando è quello della riapertura degli stadi ai tifosi e su questo si è concentrato anche Marco Canigiani, responsabile del marketing della Lazio, intervenuto ai microfoni della televisione ufficiale. Ecco le sue dichiarazioni.

«Sicuramente l’apertura al pubblico per gli Europei ci lascia ben sperare ma al momento non ci sono ancora disposizioni chiare, siamo in attesa di comunicazioni. Speriamo ovviamente di ritrovare presto i nostri tifosi allo stadio. Ricordo infine per chi avesse ancora i voucher, che la loro scadenza verrà ovviamente prolungata e che potranno essere utilizzati per acquistare i biglietti per le partite, in caso di apertura degli stadi. Quando sapremo di più, comunicheremo ufficialmente il tutto».