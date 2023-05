Canigiani: «Per la gara con il Lecce ci avviciniamo alle 40 mila presenze». Le parole del Responsabile del marketing biancoceleste

Il responsabile del marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole:

PAROLE– «Per la gara contro il Lecce sono stati acquistati quasi 11 mila biglietti, ci avviciniamo così alle 40 mila presenze, compresi gli abbonati. Speriamo che nelle prossime ore possa esserci una crescita importante per superare questa soglia. Ricordo nuovamente anche la promozione in Monte Mario, dove due adulti possono acquistare due biglietti a 99 euro totali, che nella scorsa partita contro il Sassuolo ha registrato buoni numeri. Contro il Lecce ovviamente verrà proposto anche il servizio BusiIsieme, così come nell’ultima gara interna della stagione contro la Cremonese»