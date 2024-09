Canigiani: «Stiamo lavorando per trovare altri sponsor. NUOVO logo? Rispondo così». Le parole del responsabile del marketing

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il responsabile dell’area marketing della Lazio Marco Canigiani ha parlato così dei nuovi sponsor e del nuovo logo:

PAROLE – «Dopo aver firmato l’accordo con Aeroitalia stiamo lavorando su un altro paio di opzioni speriamo di arrivare a buon fine, parliamo di importi rilevanti e dunque non è facile.

Al momento non ci sono novità sul logo, c’è un lavoro dietro che deve durare qualche anno, è un pensiero che passa per la mente ma è un’operazione estremamente complessa. Non si riesce a mettere d’accordo tutti, la Juventus ha stravolto tutto: all’inizio è stato criticato mentre adesso viene apprezzato è anche questione di abitudine mentale. Il calcio è trasversale sulle generazione e lo vediamo con le maglie: le persone più grandi vogliono la maglia celeste, i ragazzini quella fluo. Se per la maglia è complicato mettere d’accordo tutti figuriamoci per il logo».