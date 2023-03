Canigiani: «Più di 600 tagliandi venduti per Napoli». Le parole del Responsabile del marketing biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Marco Canigiani ha parlato dei tagliandi venduti per la sfida di domani tra Napoli e Lazio. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Poco più di 600 tagliandi venduti per Napoli, ricordiamo che la vendita si concluderà oggi. Ancora una volta i nostri tifosi seguiranno la squadra in una strada complicata, ma speriamo di portare a casa un risultato importante. Per la gara con l’AZ Alkmaar abbiamo superato i 6000 biglietti acquistati. Ricordiamo che per questo match c’è una promozione per gli abbonati che possono acquistare con il codice abbonamento fino a quattro tagliandi a prezzo ridotto. La promozione abbonato non è una prelazione sul posto, ma semplicemente una promozione per l’acquisto fino a quattro biglietti a prezzo vantaggioso. Il settore ospiti di Bologna è sold out. Non sappiamo se verrà aperto un nuovo settore per i sostenitori biancocelesti, ma dipende dal club ospitante. Qualora avessimo novità le comunicheremo subito. È iniziata la vendita per i tagliandi del derby, oggi fino alle 19 si può usufruire della prelazione per gli abbonamenti aquilotto i cui posti non riscattati verranno poi messi liberamente in vendita. Dall’8 marzo inizierà la vendita dei tagliandi per la Tribuna Tevere che sarà riservata ai possessori della Millenovecento, della Eagle Card e agli abbonati che potranno acquistare fino a quattro tagliandi. Un abbonato in qualsiasi setore, dunque, può acquistare in Tribuna Tevere fino a quattro tagliandi per altrettanti tifosi biancocelesti accedendo sulla piattaforma con il proprio codice abbonato. Ci auguriamo che anche al derby potrà esserci una grande cornice di pubblico biancoceleste. Abbiamo deciso di inserire questi filtri per agevolare, almeno in questa fase, la presenze del pubblico laziale in Tribuna Tevere. Ricordo che la Tribuna Tevere parterre è quasi completamente esaurita in abbonamento, così come i Distinti Sud Est che spesso sono sold out»