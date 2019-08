Canigiani: «Vicini ai 17mila abbonati. Importanti novità per il derby»

Canigiani, il punto sulle iniziative biancocelesti

Manca poco più di una settimana all’inizio della prossima stagione. Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione sugli abbonati e sulle altre iniziative.

«Ci avviamo verso i 17mila abbonati. Quest’anno i tempi sono più stretti, generalmente nell’ultima settimana di campagna si registra un aumento delle vendite. In questo caso l’abbiamo dovuta anticipare per evitare sovrapposizione con le vendite dei tagliandi per il derby. Vedremo come andrà. Per quanto riguarda il bus sharing, invece, vi anticipo che l’iniziativa partirà già dal derby. A breve verranno comunicati tutti i punti di incontro. La vendita delle maglie? Sta andando molto bene, rispetto alle medie storiche abbiamo riscontrato un grande successo per la seconda maglia».