Canigiani: «Sarà una partita particolare nel segno di Sinisa Mihajlovic»

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Marco Canigiani a proposito dei tagliandi e sull’iniziativa in memoria di Mihajlovic per la partita di Coppa Italia tra Lazio e Bologna

PAROLE– «Ricordo che la partita di Coppa Italia è inclusa nel pacchetto di partite dell’abbonamento. Per il resto, i biglietti sono in vendita con prezzi speciali come quella dedicata agli Under 14 che possono ottenere l’ingresso gratuito acquistando presso i Lazio Style un tagliando da adulto. Fino a questa mattina erano stati venduti tremila biglietti, a cui vanno aggiunti gli abbonati. È un dato interessante considerando che si tratta di un primo turno di Coppa Italia. Sarà una partita particolare nel segno di Sinisa Mihajlovic e ci sarà un’iniziativa a favore dell’ ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), a cui hanno aderito Lazio e Bologna,: le maglie della partita, sin dal fischio d’inizio, saranno messe all’asta con il ricavato devoluto all’ADMO del Lazio che in questi giorni apre la sua sede intitolata a Sinisa Mihajlovic. È sicuramente un motivo in più per venire allo stadio per ricordare un grande giocatore »