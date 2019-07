Canigiani: «11.000 abbonamenti confermati. Martedì la presentazione della seconda maglia»

Canigiani, gli aggiornamenti sulla campagna abbonamenti e non solo

Marco Canigiani responsabile del marketing biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per fare il punto della situazione: «Il dato è che arriveremo a 11 mila abbonamenti confermati. Rispetto agli altri anni essere arrivati a questa quota fa ben sperare. Già qualche indicazione in questo senso ce l’abbiamo, per quanto riguarda la Tevere. Dalla prossima settimana riusciremo a capire le varie dinamiche che si sono registrate in questo primo periodo. La seconda maglia verrà presentata martedì con la presentazione della squadra in ritiro. Devo dire che la maglia dal vivo ha riscosso molti consensi, della informazioni in che ci arrivano c’è grande riscontro. Così anche per le divise ufficiali. La maglia indossata poi fa sempre un effetto diverso che vederla in foto. Per fine mese avremo completato lo store, adesso valuteremo al meglio quando poi fare l’apertura ufficiale. Ancora oggi si può esercitare la prelazione per acquistare un abbonamento. Stiamo lavorando anche per quanto riguarda Bus Insieme».