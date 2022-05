Candreva saluta Hernanes: «In bocca al lupo per tutto» – FOTO

Ieri Hernanes ha dato l’addio al calcio e Antonio Candreva – suo ex compagno – ha deciso di salutarlo sui social

Ieri Hernanes ha annunciato al mondo il suo addio al calcio all’età di 36 anni. Il brasiliano con la maglia della Lazio ha incantato tutti per tre stagioni e mezzo, dal 2010 al gennaio 2014, raccogliendo 156 presenze tra campionato e coppe mettendo a segno 41 reti.

Il Profeta è rimasto nel cuore di tutti: tifosi ed ex compagni di squadra, come testimonia la storia Instagram che Antonio Candreva gli ha dedicato. «In bocca al lupo per tutto», il messaggio del giocatore della Sampdoria a Hernanes.