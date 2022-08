Candreva Salernitana, l’ex Lazio ha accettato l’offerta granata

Sampdoria, accordo totale tra Candrevae la Salernitana. Il calciatore ha detto sì al progetto granata

Antonio Candreva è in procinto di lasciare la Sampdoria per vestire la maglia della Salernitana. L’ex Lazio ha accettato la proposta economica del club campano (superiore al milione di euro) e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche, prima di firmare il nuovo contratto.

Come raccolto dalla redazione di Sampnews24.com, sono bastati pochi giorni alla Salernitana per imbastire la trattativa con i blucerchiati e strappare il sì di Candreva, entusiasta di sposare il progetto tecnico del presidente Danilo Iervolino. In giornata verranno limati i dettagli finali, la fumata bianca è vicinissima.