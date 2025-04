Candreva sbarca in Kings League? L’ex giocatore della Lazio è vicino ai Caesar: cosa manca e i dettagli

Condividi via email

Candreva sbarca in Kings League? L’ex giocatore della Lazio è vicino ai Caesar: le ultime novità e tutti i dettagli

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la nona giornata di Kings League permetterà di avere in rosa per una sola partita un ex giocatore, o più precisamente un “giocatore emblematico di primo livello”.

In questo senso l’FC Caesar, squadra dei presidenti Enerix ed Er Faina, vogliono ingaggiare l’ex Lazio e Inter Antonio Candreva, che ha recentemente detto addio al calcio giocato. Le due parti hanno già trovato un accordo e ora non resta che aspettare il si da parte della Lega.