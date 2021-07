Candreva sicuro: «Inzaghi ha vinto tanto alla Lazio, è pronto per l’Inter»

Candreva ha spiegato come l’esperienza fatta da Inzaghi alla Lazio, con tanti trofei vinti, lo agevolerà all’Inter

Antonio Candreva, esterno ex Lazio oggi in forza alla Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’approdo di Simone Inzaghi all’Inter proprio dalla società biancoceleste:

«Simone Inzaghi? Non devo consigliargli nulla, il mister ha ottenuto risultati incredibili alla Lazio e vinto trofei. Lui è pronto, gli faccio l’in bocca al lupo. Keita? Il mercato è così, se dovesse tornare all’Inter potrà dimostrare sicuramente il proprio valore in un grande club come quella».