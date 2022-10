Candreva: «È sempre una grande emozione tornare a Roma»

Candreva è intervenuto a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio descrivendo la sua emozione nel tornare allo stadio Olimpico

Ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio, ha parlato il grande ex di questa gara ovvero Antonio Candreva il quale esterna la sua emozione nel tornare allo stadio Olimpico.

PARTITA – «Sappiamo che andiamo ad affrontare una grande squadra, in salute e siamo venuti qui a giocarci la nostra partita con le nostre armi. Dovremmo fare una partita super attenta. Bisognerà essere completi in tutto, il dettaglio farà la differenza».

EMOZIONE – : « E’ sempre una grande emozione tornare qui allo stadio Olimpico, sono stati anni indimenticabili per me con la maglia della Lazio, ma ora gioco con la Salernitana e faremo di tutto per portare a casa il risultato»