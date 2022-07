Matteo Cancellieri ha salutato il Verona per iniziare la sua nuova avventura tra le fila della Lazio: il messaggio su Instagram

Cancellieri è un nuovo giocatore della Lazio. Nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche di rito e messo la sua firma nero su bianco, poi il messaggio di saluti al Verona e ai suoi tifosi:

«Sono stati 2 anni per me indimenticabili, a partire dal mio primo gol in primavera per finire con il mio primo gol in serie A, ho conosciuto persone che porterò sempre dentro di me e vissuto momenti che non scorderò mai.. mi sento di ringraziare Verona città e il Verona per quello che mi ha dato in questi anni, grazie ai tifosi per avermi fatto sentire sin da subito uno di casa, ne sarò sempre grato… Grazie Verona».