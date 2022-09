Cancellieri scalda i motori: esordio da titolare in Europa League?

Matteo Cancellieri potrebbe esordire da titolare in Europa League contro il Midtjylland: le ultime

Scocca – forse – l’ora di Matteo Cancellieri. L’esterno potrebbe esordire dal primo minuto con la maglia della Lazio giovedì in Europa League contro il Midtjylland.

Pedro è alle prese con i soliti dolori alla caviglia sinistra e la sua convocazione per la trasferta danese resta in dubbio, mentre Zaccagni è reduce da un affaticamento accusato contro il Verona. Per questi motivi Sarri starebbe pensando di dare una magia da titolare al classe 2002, insieme a Immobile e Felipe Anderson.