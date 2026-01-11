 Cancellieri nel pre partita: «Siamo pronti, abbiamo preparato bene la gara! Un'emozione tornare al Bentegodi» - Lazio News 24
Cancellieri nel pre partita: «Siamo pronti, abbiamo preparato bene la gara! Un’emozione tornare al Bentegodi»

Cancellieri
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Matteo Cancellieri, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 20a giornata contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti

Matteo Cancellieri, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 20a giornata di Serie A 2025-2026 contro l’Hellas Verona. Le sue parole rilasciate per DAZN:

RICORDI ESORDIO BENTEGODI – «Sì per me è uno stadio molto particolare, ho bei ricordi dei due anni, delle persone e della società! Oggi l’importante è prenderci i punti».

LEADER TECNICI – «Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, abbiamo preparato bene la partita. Conosciamo chi dobbiamo affrontare: siamo pronti!».

