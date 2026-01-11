Cancellieri nel pre partita: «Siamo pronti, abbiamo preparato bene la gara! Un'emozione tornare al Bentegodi» - Lazio News 24

Matteo Cancellieri, giocatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 20a giornata contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti

Le sue parole rilasciate per DAZN:

RICORDI ESORDIO BENTEGODI – «Sì per me è uno stadio molto particolare, ho bei ricordi dei due anni, delle persone e della società! Oggi l’importante è prenderci i punti».

LEADER TECNICI – «Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, abbiamo preparato bene la partita. Conosciamo chi dobbiamo affrontare: siamo pronti!».

