 Cancellieri Lazio, il ct Gattuso ha messo gli occhi su di lui: può essere convocato per le sfide contro Moldavia e Norvegia
Connect with us

News

Cancellieri Lazio, il ct Gattuso ha messo gli occhi su di lui: può essere convocato per le sfide contro Moldavia e Norvegia

News

Sabatini su Atalanta-Lazio: «Partita molto dura. Questi giocatori potrebbero soffrire»

News

Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic pronto a ritornare ai biancocelesti? Ecco le ultime novità

News

Lazio, allarme su quella che sarà l'evoluzione della squadra biancoceleste? Ecco le ultime novità

News

Atalanta Lazio, atmosfera da grandi occasioni: la New Balance Arena si prepara alla sfida! Il dato

News

Cancellieri Lazio, il ct Gattuso ha messo gli occhi su di lui: può essere convocato per le sfide contro Moldavia e Norvegia

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Cancellieri
Dc Roma 04/10/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Torino / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Matteo Cancellieri

Cancellieri Lazio, Gattuso pensa a lui per l’Italia: l’esterno della Lazio verso la chiamata per Moldavia e Norvegia

L’Italia ha ormai blindato il secondo posto nel girone di qualificazione e a marzo sarà chiamata a giocarsi l’accesso al Mondiale attraverso i playoff. Prima, però, restano da disputare le ultime due sfide di novembre contro Moldavia e Norvegia.

In vista della sosta, Gattuso sta valutando di concedere spazio a chi finora ha avuto meno minuti o a quei giocatori che, per diverse ragioni, non sono ancora stati convocati. Tra i nomi più caldi c’è quello di Matteo Cancellieri: l’esterno della Lazio, protagonista di un avvio di stagione brillante, è da tempo seguito con attenzione dal ct.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e già nelle scorse settimane lo staff azzurro aveva preso in considerazione l’idea di chiamarlo. Per lui, dunque, l’occasione di vestire la maglia della Nazionale potrebbe essere davvero vicina.

LEGGI ANCHE – Cancellieri Lazio, il nuovo leader offensivo dei biancocelesti finisce nel mirino del ct Gattuso

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.