Cancellieri Lazio, il ct Gattuso ha messo gli occhi su di lui: può essere convocato per le sfide contro Moldavia e Norvegia

Cancellieri Lazio, Gattuso pensa a lui per l’Italia: l’esterno della Lazio verso la chiamata per Moldavia e Norvegia

L’Italia ha ormai blindato il secondo posto nel girone di qualificazione e a marzo sarà chiamata a giocarsi l’accesso al Mondiale attraverso i playoff. Prima, però, restano da disputare le ultime due sfide di novembre contro Moldavia e Norvegia.

In vista della sosta, Gattuso sta valutando di concedere spazio a chi finora ha avuto meno minuti o a quei giocatori che, per diverse ragioni, non sono ancora stati convocati. Tra i nomi più caldi c’è quello di Matteo Cancellieri: l’esterno della Lazio, protagonista di un avvio di stagione brillante, è da tempo seguito con attenzione dal ct.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e già nelle scorse settimane lo staff azzurro aveva preso in considerazione l’idea di chiamarlo. Per lui, dunque, l’occasione di vestire la maglia della Nazionale potrebbe essere davvero vicina.

