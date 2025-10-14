Cancellieri Lazio, il nuovo leader offensivo dei biancocelesti finisce nel mirino del ct Gattuso

Cancellieri Lazio, l’arma in più dei biancocelesti: il ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso segue i suoi progressi

Matteo Cancellieri si sta prendendo la scena. Con la doppietta rifilata al Torino, l’esterno romano è diventato il miglior marcatore della Lazio in campionato con tre reti, conquistandosi di fatto la maglia da titolare sulla fascia destra. In vista della trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta, rappresenta l’unica vera certezza per Maurizio Sarri in un reparto offensivo da reinventare.

Gli infortuni di Zaccagni e Castellanos hanno ridotto le opzioni in attacco, ma Cancellieri ha risposto presente: i tre gol messi a segno contro Genoa e Torino lo hanno consacrato come trascinatore in questo avvio di stagione, sfruttando al meglio lo spazio lasciato dall’assenza di Isaksen, fermato a luglio dalla mononucleosi.

Dopo le esperienze in prestito a Empoli e Parma, il club ha deciso di trattenerlo a Formello, scelta che sta dando i suoi frutti. L’ex Verona ha mostrato una crescita evidente, grazie a un dinamismo che gli consente di adattarsi a più sistemi di gioco: dal 4-3-3, al 4-4-2, fino al 4-2-3-1. Con tre reti all’attivo è oggi il capocannoniere biancoceleste, e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ct Gattuso lo sta seguendo da vicino per un possibile ritorno in Nazionale, dopo l’unica presenza del 2022 sotto la gestione Mancini.

LEGGI ANCHE – Lazio, Castroman non ha dubbi: «Sarri la figura giusta. A Cancellieri consiglio…»

