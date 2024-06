Cancellieri Lazio, il suo futuro dipende da Baroni: Fiorentina interessata al giocatore, rientrato dal prestito all’Empoli

Occhio alle uscite per quanto riguarda il calciomercato Lazio, che potrebbe trovarsi costretta a trovare una nuova sistemazione per Matteo Cancellieri, appena rientrato dal prestito all’Empoli.

Come riportato da TuttoSport, il classe 2002 è finito nel mirino della Fiorentina, che valuta il possibile acquisto per la prossima stagione. Baroni lo valuterà nel ritiro di Auronzo di Cadore, ma la sua permanenza in biancoceleste non è per niente scontata