Cancellieri Lazio, l’ex allenatore: «Scelta piazza di altissimo livello, ha voglia di arrivare»

L’ex allenatore di Cancellieri Nicola Corrent ha parlato dell’arrivo alla Lazio del giovane esterno

Nicola Corrent, ex tecnico del Verona Primavera che ha allenato anche Matteo Cancellieri, ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato del nuovo acquisto della Lazio.

CANCELLIERI-LAZIO – «Cancellieri ha scelto una piazza di altissimo livello, nella quale potrà lavorare con un grande allenatore. Sarri è una persona vera che ho avuto il piacere di conoscere».

RUOLO – «Credo che Cancellieri si esprima al meglio sulle corsie laterali, io lo preferisco sulla fascia con il piede invertito per andare al tiro. Stravedo per lui, è un buon calciatore. Ha fisicità, gambe e semplicità nel calciare. È completo dal punto di vista offensivo, deve migliorare sulla gestione del pallone. In ogni caso, ha delle caratteristiche non semplici da trovare nei giovani. È esploso da gennaio, prima aveva avuto qualche difficoltà nel passaggio tra la Primavera e la prima squadra, ma è stato intelligente sfruttando anche una sensibilità straordinaria. È determinato, ha voglia di arrivare e ce la può fare».

SARRI – «Sarri lo scorso anno ci ha messo un po’ di tempo per plasmare la squadra, ma credo che ormai sia chiaro ciò che vuole. La Lazio può migliorare ancora, il mister è bravo. Si vedeva già tanti anni fa, è partito dal basso arrivando ai vertici del calcio mondiale. Deve essere da spunto per noi allenatori più giovani. Nelle sue formazioni si vede la sua impronta».

ZACCAGNI – «Zaccagni è cresciuto in maniera esponenziale, non pensavo arrivasse così in alto. È intelligente, capisce il gioco oltre ad avere qualità fisiche e tecniche adatte al calcio moderno».