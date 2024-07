Cancellieri Lazio, che tegola per Baroni: l’ex Empoli non ha COMPLETATO l’allenamento per infortunio: I DETTAGLI

Cancellieri Lazio, l’ex Verona non ha completato quest’oggi la seduta di allenamento ed ha saltato l’amichevole col Trapani

Giornata nera per la Lazio e per Baroni, il quale ha vinto con il Trapani ma deve fare i conti con ben tre tegole non indifferenti ossia Cataldi e Tavares ma anche Cancellieri. L’ex Empoli secondo quanto riporta TMW non ha svolto la seduta di allenamento di quest’oggi per infortunio ed ha saltato l’amichevole col Trapani