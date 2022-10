Cancellieri ora scalpita: può essere la sua occasione?

L’infortunio di Immobile potrebbe dare a Cancellieri la chance di mettersi in mostra. Ma Sarri punterà sui di lui?

L’infortunio di Immobile potrebbe dare a Cancellieri la chance di mettersi in mostra. Ma Sarri punterà sui di lui?

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, difficilmente l’ex Verona sarà la prima scelta. Il tecnico della Lazio sembrerebbe esser convinto che l’apprendistato da prima punta debba

continuare ancora per un po’. Da migliorare ci sono i movimenti offensivi. Non a caso il buon Matteo viene ripreso più volte quando in campo e riceve molte raccomandazioni prima dei cambi. Insomma, la sensazione è che il tridente leggero, formato da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni, dia al momento più sicurezze. Ma sta al 20enne il compito di ribaltare le gerarchie, magari con qualche apparizione a partita in corso.