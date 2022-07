Matteo Cancellieri ha scelto il suo nuovo numero di maglia dopo l’arrivo alla Lazio: l’esterno ha preso l’11

Matteo Cancellieri ha scelto un numero di maglia pesante per la sua nuova avventura con la Lazio.

L’esterno ex Verona ha infatti preso l’11, un numero pesante della storia biancoceleste visto che in passato è stato indossata da calciatori iconici come Signori e Klose.