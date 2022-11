Cancellieri a caccia della svolta: dopo la sosta Sarri attende segnali concreti

Maurizio Sarri continua a credere moltissimo in Cancellieri ma dopo la sosta attende segnali concreti: Matteo a caccia della svolta

La seconda parte di stagione dovrà essere in casa Lazio quella della definitiva esplosione di Matteo Cancellieri. Come riportato dal Corriere dello Sport, la doppietta con l’Italia U21 alla Germania gli ha permesso di chiudere al meglio una prima parte di stagione vissuta in salita e col sorpasso di Romero nell’ultima gara contro la Juventus.

Sarri continua a credere tantissimo nelle sue qualità e nonostante la forte concorrenza si aspetta segnali concreti dopo la sosta quando a causa dei tantissimi impegni tra Serie A, Coppa Italia e Conference League sarà costretto a ruotare gli attaccanti preservando il più possibile Immobile. Il tecnico è pronto a vincere la sua sfida.