Lorik Cana ha commentato la gara di domani tra Galatasaray e Lazio ed esaltato il Girone E che vede anche il suo Marsiglia

Lazio, Marsiglia e Galatasaray sono tre delle quattro squadre del Girone E d’Europa League. Soprattutto, sono le tre squadre del cuore di Lorik Cana, ex difensore biancoceleste che – a beIN Sports – ha commentato il match di domani:

GIRONE E – «C’è un girone speciale per me in Europa League quest’anno. Nello stesso girone fanno parte Marsiglia, Galatasaray e Lazio. Questo è quasi un girone di Champions League. Ogni squadra ha esperienza di coppe europee e Champions League. Secondo me, ogni partita sarà molto interessante e molto difficile per il Galatasaray. Il gruppo non ha grandi favoriti. Ogni squadra ha la possibilità di passare al turno successivo. Spero che due delle mie vecchie squadre ce la facciano. Ho un forte legame con il Galatasaray e la Lazio, ma ho debuttato come tifoso del Marsiglia quando ero un ragazzino. Il Marsiglia sarebbe quindi la mia prima scelta nel girone. Le partite tra Galatasaray e Marsiglia saranno interessanti».

LAZIO – «Quella della Lazio sarà una partita speciale e straordinaria. Hanno un grande allenatore come Sarri e un nuovo modulo di gioco. Sono passati dal 3-5-2 al classico 4-3-3 di Sarri. Sarà una partita molto interessante. Sono sicuro che mi divertirò a guardarla».

GALATASARAY – «Ha un grande allenatore che ha fatto la storia del club negli ultimi 25 anni. Una squadra esperta. Non so se potrebbe essere questa la stagione, ma in quella scorsa erano molto vicini ad essere campioni. Meritavano anche di giocare in Champions League. Penso che siano una squadra consolidata, ma l’Europa League non sarà facile. Perché sia ​​la Lazio sia il Marsiglia hanno costruito buone squadre. Vivo a Roma, quindi guarderò le partite dallo stadio».