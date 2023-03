Cana a Lazio Style Channel: «Il 26 maggio? Quel derby deve essere d’ispirazione»

Lorik Cana ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sulla sfida contro i cugini giallorossi

Arrivano le parole di Lorik Cana nel pre partita di Lazio Roma. Il difensore ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Lazio Style Channel.

LE PAROLE-«26 maggio? Non c’era un altro derby prima come quello. Sappiamo come è andata. Sono passati 10 anni. Oggi quel derby è un’ispirazione e per noi è un motivo d’orgoglio. È un’ispirazione per ogni generazione. I derby sono sempre importanti e quando le due squadre sono vicine diventa una partita da 6 punti. Roma e Lazio stanno lì e sono serie pretendenti per la Champions. Sarri è arrivato dopo anni di 3-5-2 e ci è voluto un po’ di tempo per giocare il suo calcio. Il grande progresso è la consapevolezza nell’interpretare la partita e il numero di gol subiti»