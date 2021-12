Campedelli: «>Plusvalenze? Noi la strega cattiva. E su Lotito...»

Campedelli ha detto la sua sul caso plusvalenze, che, in passato, ha visto coinvolto anche il suo Chievo Verona

Campedelli ha detto la sua sul caso plusvalenze, che, in passato, ha visto coinvolto anche il suo Chievo Verona. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Report.

CHIEVO – «La Procura Federale ha contestato al Chievo il fatto che operavamo in modo fittizio per ottenere l’iscrizione al campionato. Hanno sbagliato i conti e non eravamo iscrivibili in ogni caso. Non servivamo più al tavolo, per loro era giusto che pagassimo noi. Per gli amici la legge si interpreta, per i nemici si applica. Lotito? Non si fanno nomi…».

FUTURO – «Non so cosa farò . Questa sarà la mia ultima intervista».

PERCHE’ SI FA CALCIO – «Si fa il calcio non per il calcio, ma per affari, interessi, protagonismo. Ho provato a fare calcio solo per il calcio. Poi siamo diventati la strega cattiva d’Italia…».