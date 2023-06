Campagna abbonamenti Lazio, numeri in aumento: i dati aggiornati

Prosegue la campagna abbonamenti della Lazio in vista della prossima stagione sportiva: ecco il dato aggiornato

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2023-2024. Come riportato dalla Rassegna Stampa di Radiosei infatti, sono già cinquemila le tessere vendute a soli cinque giorni dall’apertura della vendita.

Fino al 15 luglio ci sarà la prelazione per i vecchi abbonati ma nel frattempo ci si può abbonare in Tevere, Monte Mario, Distinti Est e Maestrelli. Da domani inoltre sarà aperta la vendita per la Tevere Parterre che a causa dei lavori sarà disponibile da ottobre: fino a quel momento ci sarà un cambio posto.