Campagna abbonamenti Lazio, è record nell’era Lotito! Il dato

Campagna abbonamenti Lazio, numeri da urlo: stabilito il record dell’era Claudio Lotito. Il dato aggiornato

Da oggi parte la vendita dei mini abbonamenti per la Champions League ma in casa Lazio resta aperta, fino al 13 settembre, anche la campagna abbonamenti per il campionato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, al momento sono 29700 le tessere sottoscritte. Battuto il record dell’era Lotito della stagione 2004-2005 quando gli abbonamenti furono 28731.