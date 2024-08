Campagna abbonamenti Lazio 2024/2025, oggi l’ULTIMO giorno utile! Il post social del club – FOTO

Campagna abbonamenti Lazio 2024/2025: oggi l’ultimo giorno utile per la sottoscrizione delle tessere. Il post social del club

Attraverso i propri profili social, la Lazio ha ricordato come oggi sia l’ultimo giorno utile per la sottoscrizione degli abbonamenti in vista della stagione 2024/2025.

🦅 𝐎𝐧𝐞 𝐅𝐚𝐢𝐭𝐡, 𝐎𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧

🕛 La campagna abbonamenti chiuderà oggi alle ore 23:59! ➡️ https://t.co/6JQQZEE8q2 pic.twitter.com/fzy6K44Aet — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 22, 2024

C’è ancora poco tempo dunque per abbonarsi: Lotito spera nel record e incrocia le dita.