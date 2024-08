Campagna abbonamenti Lazio 2024/2025, si avvicina la CHIUSURA: Lotito ha un obiettivo PRECISO. Ecco quale

Campagna abbonamenti Lazio 2024/2025, vicina la chiusura della vendita libera dei tagliandi: Lotito ha un obiettivo

Come riporta Il Messaggero, in casa Lazio c’è grande attenzione anche ai numeri della campagna abbonamenti in vista del prossimo campionato.

Sabato 10 agosto, alle 19, terminerà la campagna abbonamenti “One faith, one passion”, che ha raggiunto quasi 25mila abbonati. Restano quattro giorni per ottenere il quinto miglior risultato dell’era Lotito, un risultato difficile da immaginare fino a poche settimane fa. Il patron ci spera.