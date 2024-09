Camolese SCOMMETTE: «Tavares darà MOLTO alla Lazio. Castrovilli? Sono SICURO di una cosa»

Giancarlo Camolese scommette su Nuno Tavares e parla anche di Castrovilli: le dichiatazioni del tecnico sui due neo biancocelesti

Nella sua intervista a Lazionews24, Giancarlo Camolese ha parlato così dei nuovi acquisti del club biancoceleste.

LE PAROLE – «Tavares secondo me è un calciatore che potrà dare molto alla Lazio, e la partita contro il Milan prima della sosta ha dimostrato le grandi qualità che ha l’ex Arsenal, che sulla sua corsia di campo darà un grande contributo. Chi vedo indietro? E’ presto per poter dare una risposta certa a questa domanda, penso che tra qualche mese si capirà molto sulla condizione dei ragazzi biancocelesti. Castrovilli? E’ una scelta difficile per un allenatore, specialmente se il calciatore è appena arrivato e ha subito in passato anche un infortunio, ma sono sicuro che l’ambiente e l’affetto dei tifosi consentiranno all’ex viola di recuperare al meglio».

