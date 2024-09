Camolese: «Per Luis Alberto e Immobile avventura a FINE CICLO. Chi manca alla Lazio è LUI»

Giancarlo Camolese parla dei big della Lazio che, negli anni, hanno abbandonato la Capitale: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato da Lazionews24, Giancarlo Camolese ha parlato così dei tanti addii dei senatori che ci sono stati negli ultimi anni.

LE PAROLE – «Io sono sempre stato un grande fan di Luis Alberto, ma anche per lui come nel caso di Immobile l’avventura era arrivata alla fine di un ciclo. Ma era un calciatore incredibile e la squadra usufriva delle sue qualità elevate, poi è chiaro un ciclo finisce anche con un club per via di un’offerta importante o magari per l’età anagrafica. Lo spagnolo ed Immobile sono stati due elementi fondamentali per la Lazio, specialmente il primo che la Lazio ha aspettato e lasciato giocare per permettergli di rendere al meglio. Chi avrei tenuto a tutti i costi? Milinkovic perchè è un giocatore straordinario».

