Lazio, Camolese: «Se stanno bene se la possono giocare con chiunque»

Giancarlo Camolese, ex giocatore della Lazio, pensa che i biancocelesti se la possano giocare con chiunque se in condizione

La Lazio è pronta per riprendere il suo percorso in Serie A e cercare di infastidire la Juventus per la lotta allo Scudetto.

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Giancarlo Camolese ha ricordato Mario Corso e parlato del ritorno in campo dei biancocelesti: «Mariolino è stato un esempio per tutti, oltre che un grande giocatore. La ripresa non mi ha soddisfatto. Capisco l’esigenza di ripartire e purtroppo dobbiamo abituarci a questi spettacoli. Siamo all’inizio e mancano tante partite, forse dopo qualche gara vedremo qualcosa di più gradevole. Le squadre più tecniche saranno avvantaggiate, ma ancora tutto è da scoprire».

LOTTA SCUDETTO – «La Lazio mi piace tantissimo, Inzaghi l’ha strutturata alla grande ed ha dei giocatori che se stanno bene se la possono giocare con chiunque. I biancocelesti sono completi, anche se l’interruzione è un’incognita pure per loro».