Camelio contro Mourinho: «E’ un allenatore bollito e finito lo si nota da questa cosa che fece alla Roma con Pedro»

Camelio, il cronista ed esperto di mercato si esprime sul tecnico portoghese con parole forti soffermandosi sul biancoceleste

PAROLE – Quattro anni fa Mourinho ha mandato via Pedro. Ma vi rendete conto? Non oggi, quattro anni fa. La Roma gli ha detto di mandare via Carles Perez che era giovane, per farlo giocare. Lui ha spinto per far andare via pedro perché era un giocatore finito. Mourinho sbaglia tutto. Lui è talmente un fenomeno che è andato a prendere dieci milioni in Turchia e sta facendo schifo anche lì, in un campionato scarso. Un allentore finito, ha fatto cinque punte in Europa League