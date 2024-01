Cambiaghi Lazio, offerta presentata per l’esterno. La risposta dell’Atalanta

Cambiaghi Lazio, offerta dei biancocelesti per l’esterno di proprietà atalantina: i bergamaschi rispondono così

Come riferito da Il Messaggero, la Lazio ha presentato un’offerta pari ad 8 milioni di euro per rilevare il cartellino di Cambiaghi, ora in prestito all’Empoli ma sempre di proprietà dell’Atalanta.

I nerazzurri, al momento, hanno respinto al mittente l’offerta dei biancocelesti, visto che il ragazzo è ritenuto un elemento importante per il prossimo futuro della squadra.