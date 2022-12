Calori: «Vice Immobile? Sarri segue la Primavera, sa che...»

Alessandro Calori, ex allenatore della Lazio Primavera, ha parlato così ai microfoni di SerieANews.com: ecco le sue parole

Alessandro Calori, ex allenatore della Primavera della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SerieANews.com, ha parlato del campionato in corso e dell’alternativa a Ciro Immobile che serve al club biancoceleste. Le sue parole:

SERIE A – «Per punti e potenzialità, Juventus, Inter e Milan sono quelle che potrebbero insidiare il Napoli. Roma e Lazio sono ancora un po’ lontane, per quanto i biancocelesti hanno più quadratura rispetto ai giallorossi.

VICE IMMOBILE – «Sarri conosce benissimo la Primavera, la segue quotidianamente e la conosce molto bene. Secondo me, Crespi e Ruggeri sono ragazzi che possono crescere davvero tanto in quel senso. C’è ancora tempo per lavorarci, hanno prima bisogno di fare le proprie esperienze e compiere uno step intermedio prima di affermarsi alla Lazio. Di certo sono due ragazzi molto interessanti, starà a loro poi trovare la strada giusta».