Calori: «Milinkovic e Immobile immensi. Dietro la Lazio c’è un lavoro importante»

Alessandro Calori è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sulla Lazio e la sua prossima avversaria, l’Udinese. Ecco le sue parole:

UDINESE – «Ho visto una squadra che ha anche alternative e può fare le rotazioni. Sottil ha dato identità e coraggio, non è in quella posizione per caso, l’Udinese ha valori tecnici e fisici, ha giocatori di struttura ma c’è anche l’imprevedibilità dei vari Pereira, Samardzic e Deulofeu. Ha cambiato passo l’Udinese e non ragiona più da squadra che si vuol salvare ma da una formazione che vuole ottenere risultati e non si arrende mai. Questo significa avere mentalità e si vede la mano del tecnico. Ad oggi è una squadra che può pensare all’Europa».

LAZIO – «C’è un lavoro dietro, è un gruppo che sta rispondendo bene alle idee di Sarri e sta prendendo meno gol. C’è un lavoro di base importante, si vede la mano del tecnico. E poi c’è l’immensità di due giocatori come Milinkovic Savic e Immobile. La Fiorentina lunedì ha avuto occasioni per cambiare la partita mentre la Lazio ha giocato d’attesa sfruttando i momenti ed è risultata incisiva. Un tecnico comunque non resta mai lo stesso, si evolve con gli anni con la crescita e l’esperienza, con il momento e le situazioni che si creano».