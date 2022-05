Calori e lo Scudetto del 2000: «Successe l'imponderabile. Dopo 22 anni...»

Alessandro Calori, oggi tecnico della Primavera della Lazio, ricorda il gol contro la Juve nel pomeriggio di Perugia

Alessandro Calori – ai microfoni del Corriere della Sera – ha ricordato il gol che nel 2000 portò alla Lazio il secondo Scudetto. Le sue parole:

LE PAROLE – «Sono passati 22 anni, ma non lo dimentico. Dopo il primo tempo viene giù il diluvio, si allaga tutto. Collina non sa che fare, chiama i superiori, aspetta. Erano anni di feroci polemiche arbitrali, non si poteva sospendere e il presidente ci aveva minacciato di portarci in tournée in Cina se non avessimo vinto. Successe l’imponderabile e così andai via dallo stadio non so dopo quante interviste».