Calori: «Dietro a quel gol a Perugia, c’è qualcosa di più grande» Le parole dell’ex calciatore

Intervistato da Notizie.com, l’ex giocatore, Alessandro Calori, ha parlato dello storico gol contro la Juventus che valse lo scudetto alla Lazio nel 2000:

«Ormai i tifosi della Lazio mi correggono quando racconto quel giorno e quell’azione. Siamo stati un’ora e un quarto ad aspettare che riprendesse la partita per colpa della pioggia. Una cosa che non succede mai perché ti freddi, invece abbiamo passato tantissimo tempo. In un altro momento del campionato quella gara sarebbe stata sospesa. Non spettava più soltanto all’arbitro decidere cosa fare. Dietro c’era qualcosa di più grande, c’era anche stata la protesta dei laziali per il gol annullato al Parma contro la Juve la giornata prima. Sarebbe successo un casino. Collina ha chiesto cosa dovesse fare, insomma, e abbiamo aspettato. La Lazio aveva già vinto, noi eravamo sullo 0-0, con quel risultato ci sarebbe stato lo spareggio. Poi siamo rientrati e dopo 5 minuti ho fatto il gol decisivo»