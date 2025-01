Calisti: «Zaccagni via a gennaio? Sarebbe un errore gravissimo darlo via ora»

Le parole di Calisti sulle voci di mercato che vedrebbero Zaccagni nel mirino del Napoli. Le sue considerazioni

Ai microfoni di Radiosei, l’ex giocatore biancoceleste Ernesto Calisti, ha parlato facendo il punto sulla situazione della Lazio.

PAROLE– «Zaccagni via a gennaio? Dalla sue dichiarazioni sembra stia bene qua, sarebbe un errore gravissimo darlo via ora. Il tifoso deve pretendere giocatori forti, e lui lo è. Privarsi di un giocatore così sarebbe grave.Ero a Verona a vedere la partita. Ho visto una Lazio padrona del campo, superiore. Superiorità totale, partita quasi perfetta. Grande qualità e sacrificio, si può ancora migliore ma vittoria importante. La Lazio ha superato l’ostacolo in maniera eccezionale. Contro il Verona metto sul podio Dia, Guendouzi e Rovella. Bene anche Gigot e Zaccagni. Tavares lo vedo meno brillante. In fase difensiva deve migliorare ma può crescere. Lui ha avuto un avvio stagione strepitoso, parliamo di un giocatore che quando avanza è sempre pericoloso. In ogni gara, anche se domini, qualcosa all’avversario si concede. Se analizziamo la gara però la Lazio ha dominato. È una normale concedere qualcosa »