Calisti: «Verona-Lazio? Vi dico che gara mi aspetto»

Calisti, l’ex giocatore della Lazio a poche ore dalla sfida contro l’Hellas presenta il match soffermandosi sulle insidie

Alle 18.30 la Lazio torna in campo dove sfiderà l’Hellas di Zaffaroni, per dimenticare non solo l’eliminazione con la Juventus ma anche per continuare la propria corsa Champions

PAROLE – «La Lazio ha bisogno di continuità con le squadre meno importanti. Fa fatica, è un problema mentale che va risolto il prima possibile. Per il Verona è un momento di ripresa, sono più compatti e più affidabili a livello difensivo»

«Non credo che contro la Lazio faranno una gara aperta, cercheranno di andare sui centrocampisti per dare spazi e profondità ad Immobile ed alle altre punte. Djuric è molto fisico, devi stare attento a non fargli prendere posizione. Tra Casale e Romagnoli stiamo messi bene, i numeri difensivi sono chiari e positivi»

«Sono attenti, stretti, comunicano bene, giocano di reparto, con loro fino ad adesso si subisce poco. I veneti non vorranno rischiare molto partendo da dietro, cercheranno di scavalcare il primo pressing andando direttamente dalla loro punta. Sarà una gara fisica, intensa, con il Verona che proveranno ad essere aggressivi. La squadra di Sarri deve essere brava a trovare gli esterni per poi attaccare l’area»